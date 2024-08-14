Три пограничника Ирана стали жертвами нападения на пакистанской границе

Несколько неизвестных атаковали иранских пограничников на пакистанской границе. Жертвами нападения стали три человека, еще один получил ранение.

В Иране в результате вооруженной атаки погибли три пограничника. Об этом пишут 12 сентября местные средства массовой информации.

Нападение на сотрудников погранслужбы произошло в районе города Мирджаве, расположенного на границе с Пакистаном.

Как отмечается, пограничники приехали на автомобиле на АЗС, чтобы заправиться. В какой-то момент группа неизвестных открыла по ним огонь.

В результате нападения погиб кадровый офицер в звании лейтенанта и два солдата. Ранение также получил еще один человек, который на тот момент был на заправке.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Зольм".