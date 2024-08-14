Вестник Кавказа

Три пограничника Ирана стали жертвами нападения на пакистанской границе

Три пограничника Ирана стали жертвами нападения на пакистанской границе
Несколько неизвестных атаковали иранских пограничников на пакистанской границе. Жертвами нападения стали три человека, еще один получил ранение.

В Иране в результате вооруженной атаки погибли три пограничника. Об этом пишут 12 сентября местные средства массовой информации.

Нападение на сотрудников погранслужбы произошло в районе города Мирджаве, расположенного на границе с Пакистаном.

Как отмечается, пограничники приехали на автомобиле на АЗС, чтобы заправиться. В какой-то момент группа неизвестных открыла по ним огонь.

В результате нападения погиб кадровый офицер в звании лейтенанта и два солдата. Ранение также получил еще один человек, который на тот момент был на заправке.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Зольм".

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