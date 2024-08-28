Ворвавшегося в мечеть вооруженного мужчину задержали в Астане

Вооруженный ножом мужчина угрожал людям в мечете в Астане. Его схватили и доставили в отдел полиции.

В Казахстане сотрудники полиции поймали 36-летнего мужчину, ворвавшегося в мечеть с ножом. Об этом сказано в заявлении, распространенном 2 сентября городским департаментом полиции.

Случай произошел в Астане.

"На канал 102 поступило сообщение о том, что в одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожает прихожанам. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции"

– пресс-служба департамента

При себе у подозреваемого оказался нож кустарного производства. Правоохранители изъяли оружие, а затем доставили мужчину в отдел.

Установлено, что с 18 лет он состоит на учете в психдиспансере. Заведено уголовное дело.

