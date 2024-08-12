Астану закроют для большегрузов в часы пик

Дороги казахстанской столицы не справляются с колоссальной нагрузкой, особенно в часы пик, и для того, чтобы хоть немного разгрузить их, власти города намерены ввести ограничения в это время для большегрузов.

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с представителями Минтранспорта, полиции, перевозчиками и представителями строительных компаний, чтобы обсудить с ними ряд ограничений, которые коснутся движения большегрузов в часы пик, говорится в сообщении градоначальника в одной из соцсетей.

"К примеру, вместо 25 т могут везти до 100 т груза, а то и больше. Это создает ряд неудобств как самим участникам дорожного движения, так и оказывает колоссальную нагрузку на дороги. Обсудили меры по контролю за соблюдением веса грузовиков. Планируем ввести ограничения на передвижение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в часы пик"

- Женис Касымбек

Перевозчикам же градоначальник рекомендовал тщательно контролировать соблюдение весовых параметров большегрузов, чтобы избежать административных штрафов, передает Sputnik Казахстан.

Акимат Астаны уже предупреждал, что в сентябре будет запущена автоматизированная система взвешивания автотранспорта, по данным которой перевес груза будет наказываться штрафом для перевозчика до 3,7 млн тенге ($7,6 тыс).