Казахстан на 20% нарастил производство лекарств

В этом году в Казахстане увеличился выпуск лекарственных препаратов. Рост производства составил 20% в стоимостном выражении.

Фармкомпании Казахстана с начала года выпустили лекарств на 20,1% больше в стоимостном выражении, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

За полугодие в 2024 году лекарств была произведено на 87,3 млрд тенге. Лидером производства стал Шымкент, на который пришлось 43% от всех произведенных в республике лекарств. Также в списке лидером оказались Карагандинская и Алматинская области, город Алматы.

Также в Казахстане вырос импорт медикаментов - в денежном выражении на 38,6%, в натуральном - на 14,3%. Главный поставщик лекарств в Казахстан - Россия.