Вестник Кавказа

Цены на лекарства в Казахстане уходят в интернет

Цены на лекарства в Казахстане уходят в интернет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость лекарств в Казахстане теперь можно отслеживать в режиме онлайн – Минздрав страны разработал для этого мобильное приложение, которое поможет вывести на чистую воду недобросовестных фармацевтов местных аптек.

В Казахстане заработало новое мобильное приложение Dari.kz, позволяющее отслеживать текущие и максимальные цены на нужные медикаменты, сообщили в Минздраве республики.

"Министерство здравоохранения Казахстана рекомендует гражданам использовать мобильное приложение Dari.kz для отслеживания предельных розничных цен на лекарства. Это позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты"

- Минздрав РК

Приложение не только информирует граждан о предельной стоимости того или иного лекарства, но и работает как "книга жалоб": чтобы пожаловаться на того или иного продавца, достаточно загрузить в него фотографию товарного чека и упаковки лекарства, далее жалоба попадет в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава, после чего продавшие его будут наказаны, передает "АиФ-Казахстан".

Еще одна важная функция нового приложения – возможность информировать производителей о побочных эффектах их препарата, что позволит улучшить контроль за его производством и составом, а также качеством медицинских препаратов.

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