Токаев прилетел в Узбекистан

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан. В аэропорту его встретил Шавкат Мирзиеев. В ходе визита лидеры стран проведут переговоры и посетят культурные объекты.
Самолет с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым на борту приземлился в воздушной гавани города Угренч в Узбекистане, сообщает пресс-служба Акорды.
Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. В аэропорту президента Казахстана встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.
В программу вошли неформальная встреча лидеров двух государств, обсуждение широкого спектра вопросов отношений Астаны и Ташкента, а также региональную повестку дня.
Кроме того, президенты обеих стран посетят предприятия и культурные объекты города Хива.