Вестник Кавказа

Токаев прилетел в Узбекистан

Токаев прилетел в Узбекистан
© Фото: телеграм-канал Акорды
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан. В аэропорту его встретил Шавкат Мирзиеев. В ходе визита лидеры стран проведут переговоры и посетят культурные объекты.

Самолет с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым на борту приземлился в воздушной гавани города Угренч в Узбекистане, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. В аэропорту президента Казахстана встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

В программу вошли неформальная встреча лидеров двух государств, обсуждение широкого спектра вопросов отношений Астаны и Ташкента, а также региональную повестку дня.

Кроме того, президенты обеих стран посетят предприятия и культурные объекты города Хива.

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