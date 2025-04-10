Казахстан и Узбекистан обменялись новинками железнодорожных перевозок

Представители пассажирского подразделения "Казахстанских железных дорог" посетили узбекских коллег и обменялись с ними передовым опытом в организации перевозок пассажиров.

Узбекистанские железнодорожники принимали делегацию коллег из АО "Пассажирские перевозки Казахстанских железных дорог" – железнодорожники двух стран обсудили насущные вопросы взаимодействия и обменялись передовым опытом в сфере железнодорожных перевозок.

Особенно интересными для гостей стали реформы, которые проводятся в железнодорожной системе Узбекистана, в частности те из них, которые нацелены на повышение уровня обслуживания пассажиров, передает Trend.

Многие детали, которые недоступны для обычных пассажиров – так, особый интерес казахстанских специалистов вызвали практики технического осмотра подвижного состава, внедряемые в Узбекистане – они существенно сокращают время стоянок поездов в крупных узловых пунктах, заинтересовали их и цифровые решения УзЖД, которые заметно оптимизируют многие рабочие процессы.

Обе стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества и продолжению обмена опытом в перспективных направлениях.