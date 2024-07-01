Тегеран предложил Вашингтону вернуть ядерную сделку

В МИД Ирана сообщили о готовности Тегерана к переговорам с Вашингтоном по ядерной сделке и снятии ограничений. Там рассказали о непрямых переговорах между сторонами.

Представитель иранской дипломатии Насер Канани сообщил о готовности Тегерана к переговорам со Штатами о возобновлении СВПД и снятии ограничений.

Дипломат также заявил о состоявшихся между Ираном и США непрямых переговорах. Он добавил, что детали будут раскрыты в случае необходимости.

Канани подчеркнул, что фундамент для переговоров между Тегераном и Вашингтоном заложил экс-президент ИРИ Эбрахим Раиси.

Представитель МИД добавил, что эти достижения будут опорой правительства, особенно в переговорах по вопросам снятия ограничений с Исламской Республики.