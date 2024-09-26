Вестник Кавказа

США ответят Ирану за удар по Израилю

США ответят Ирану за удар по Израилю
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Администрация США заявила, что ракетный удар по Израилю обернется для Ирана серьезными последствиями. Вашингтон не исключил, что ответ США может выйти за рамки санкций.

Американские власти заявили, что сегодняшний ракетный удар по территории еврейского государства обернется для Тегерана серьезным испытанием.

"Сегодня Иран выпустил почти 200 баллистических ракет по целям в Израиле. Военные США тесно координировались с Армией обороны Израиля, чтобы помочь защитить Израиль от этого нападения"

– помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Далее он отметил, что американский лидер Джо Байден и вице-президент следят за разбитием ситуации на Ближнем Востоке. Он не исключил, что ответ США может выйти за рамки санкций.

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