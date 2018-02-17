Вестник Кавказа

Почему нефть дорожает на фоне ирано-израильского конфликта?

Екатерина Винник
Почему нефть дорожает на фоне ирано-израильского конфликта?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За последние несколько дней стоимость нефти выросла более, чем на 9%, и рост продолжается. Подобных ценовых скачков не наблюдалось с августа, а отраслевые эксперты утверждают, что стоимость нефтяных бенчмарков может вырасти до трехзначных чисел. Что происходит с нефтью, причем тут Израиль и Иран, и что будет дальше - рассказываем в этом материале.

Сколько сейчас  стоит нефть?

По состоянию на 4 октября 2024 года стоимость американского бенчмарка нефти по контракту на ноябрь составляет $74,2 за баррель, а маркерный сорт из Северного моря, Brent, с отправкой на ноябрь стоит $78,37 за баррель. Цены обоих сортов нефти увеличилась почти на 1% за сутки, и если увеличение стоимости на торгах продолжится, то неделя с 30 сентября по 4 октября станет рекордной за последние два года. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему цена нефти растет?

Нефть дорожает из-за ожиданий аналитиков и экспертов полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, который может привести к перебоям в поставках нефти. 1 октября Иран атаковал Израиль, нанеся массированный ракетный удар по территории страны после гибели лидера ливанской ”Хезболлы” Хассана Насраллы. В ответ Израиль пригрозил Ирану нанести удары по нефтяным объектам республики. С тех пор нефтяной рынок охватил бычий тренд. 

Сколько нефти у Ирана?

Нефтяные запасы Ирана четвёртые в мире: в Исламской Республике 9,5% всех мировых запасов нефти и 13% резервов ОПЕК. Производственная мощность Ирана составляет 5,7 млн баррелей в день, однако из-за многолетних преимущественно американских санкций нефтяное производство в стране ограничено. На сегодняшний день Иран производит 3-3,5 млн баррелей нефти в день, что составляет 3% от мирового производства. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где Иран добывает нефть?

Около 70% иранской нефти находятся на суше, остальные 30% - на шельфе Персидского залива. 90% добываемой в Иране нефти обрабатываются в терминале на острове Харк, в южной части страны в 60 километрах от города Бушир.  Нефтеперерабатывающий сектор Ирана - один из самых мощных на Ближнем Востоке, а главные НПЗ находятся в Исфахане, Абадане и Бендер-Аббасе.

Кому Иран продает нефть?

По словам бывшего министра нефти Джаведа Оуджи, Иран продаёт свою нефть 17 странам мира, в том числе и европейским. Но главный покупатель нефти у Ирана - это Китай. КНР продолжает закупать иранские углеводороды, несмотря на американские санкции. Точных данных по покупке иранской нефти Китаем нет, но, по оценкам аналитиков, она составляет примерно 1-1,3 млн баррелей в день. 

Может ли Израиль атаковать Иран?

У Израиля есть ракетные мощности, которые способны атаковать территорию Ирана. 2 октября начальник генерального штаба израильской армии, Герци Халеви заявил, что у страны есть ресурсы, необходимые для поражения любой точки на Ближнем Востоке, о чём ”в скором времени узнают все наши враги”.  После иранской ракетной атаки на Израиль премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Исламская Республика совершила ”большую ошибку и заплатит за это”. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что будет с нефтью, если Израиль нападет на Иран? 

Основная причина роста нефтяных цен - это вероятное нападение Израиля на нефтяные объекты Ирана. Если Тель-Авив всё-таки решится осуществить свою угрозу, то мировой рынок нефти продолжит дорожать. По оценкам аналитиков, цены на основные бенчмарки могут взлететь на $ 20 и даже достигнуть трёхзначных чисел в течение следующего года. 

Однако поскольку Иран экспортирует всего чуть более миллиона баррелей нефти в день, иранские объёмы могут с легкостью быть возмещены увеличением производства в Саудовской Аравии и ОАЭ. Эти нефтяные страны, которые придерживаются сокращений добычи в рамках сделки ОПЕК+, могут в кратчайшие сроки нарастить производство на 4,5 млн баррелей в день. 

Полномасштабный конфликт 

Куда хуже будут обстоять дела, если на Ближнем Востоке разразится полномасштабный конфликт после атаки Израиля на Иран, в результате которого под удар, косвенно или прямо, может попасть Ормузский пролив, через который ежедневно проходит более 20 млн баррелей нефти, что составляет примерно треть мирового спроса на нефть. 

Что будет с нефтью в ближайшее время?

Какой бы жесткой ни была риторика, интенсификация ирано-израильского конфликта маловероятна в ближайшее время, поскольку вряд ли Израиль, несмотря на заверения Джо Байдена в поддержке, получит разрешение на удар по Ирану. Всё дело в том, что для США перебои в поставках нефти, которые могут быть спровоцированы полномасштабным конфликтом, крайне не выгодны, как и повышение цен на нефть. США - второй в мире после Китая импортёр нефти, и увеличение затрат на закупку углеводородов накануне выборов, которое может привести к росту цен на бензин для обычных потребителей, крайне невыгодно для демократического лагеря, стоящего сегодня у руля в Вашингтоне. 

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