Трамп увидел в Иране личную угрозу

Иран представляет серьезную угрозу для его жизни, заявил в одной из соцсетей кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, отметив, что руководство ИРИ будет продолжать попытки покушений на него.

Угроза жизни экс-президенту США Дональду Трампу исходит из Ирана, написал на странице в соцсети Truth Social сам кандидат в президенты США от Республиканской партии.

"Иран серьезно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова"

- Дональд Трамп

Экс-президент посетовал на то, что "окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было", отметив, что сделано это с одобрения Конгресса США, который одобрил выделение дополнительных средств для его охраны.