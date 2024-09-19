Вестник Кавказа

Трамп увидел в Иране личную угрозу

Трамп увидел в Иране личную угрозу
© Фото: Белый дом
Иран представляет серьезную угрозу для его жизни, заявил в одной из соцсетей кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, отметив, что руководство ИРИ будет продолжать попытки покушений на него.

Угроза жизни экс-президенту США Дональду Трампу исходит из Ирана, написал на странице в соцсети Truth Social  сам кандидат в президенты США от Республиканской партии.

"Иран серьезно угрожает моей жизни. Вооруженные силы США наблюдают и ждут. Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова"

- Дональд Трамп

Экс-президент посетовал на то, что "окружен большим числом людей и оружия, чем когда бы то ни было", отметив, что сделано это с одобрения Конгресса США, который одобрил выделение дополнительных средств для его охраны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1345 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В МАГАТЭ сообщили о невозможности ядерной сделки без участия США

В МАГАТЭ сообщили о невозможности ядерной сделки без участия США

Кобахидзе в США: против Грузии существует заговор

Кобахидзе в США: против Грузии существует заговор

Президент Ирана: страна готова вернуться к СВПД

Президент Ирана: страна готова вернуться к СВПД

Глава МИД Азербайджана выступил в Нью-Йорке на Саммите будущего

Глава МИД Азербайджана выступил в Нью-Йорке на Саммите будущего

В Нью-Йорке открывается Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке открывается Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН

Власти Ирана прилетели в США за новой ядерной сделкой

Власти Ирана прилетели в США за новой ядерной сделкой

Пашинян: Армения продолжит развивать отношения с США

Пашинян: Армения продолжит развивать отношения с США

Эрдоган пытается добиться встречи с Харрис

Эрдоган пытается добиться встречи с Харрис

Премьер Армении назначил военного атташе республики в США

Премьер Армении назначил военного атташе республики в США

Грузия обвинила США во вмешательстве в выборы

Грузия обвинила США во вмешательстве в выборы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы