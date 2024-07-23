Вестник Кавказа

Президент Ирана: страна готова вернуться к СВПД

Президент Ирана: страна готова вернуться к СВПД
© Фото: ИРНА
Иран не только не стремится к созданию ядерного оружия, но и готов в любой момент вернуться к выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

Иран не стремится к созданию ядерного оружия, а, наоборот, готов полностью вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в Нью-Йорке.

"Мы полностью готовы вернуться к нашим обязательствам по соглашению, но не должно быть так, что Соединенные Штаты и европейские страны, не желая выполнять свои обязательства, в свою очередь, просят нас вернуться к нашим"

- Масуд Пезешкиан

В военной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, тщательное наблюдение за этим вело и продолжает вести Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), - подчеркнул он.

Как неоднократно поясняли иранские власти, действующая в ИРИ фетва верховного лидера страны Али Хаменеи законодательно запрещает производство ядерного оружия как противоречащего исламу – это говорит об исключительно мирном характере иранской ядерной программы.

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