Удар Ирана по Израилю: наступление или оборона?

Отношения между странами резко ухудшились после Исламской революции в Иране в 1979 году: Иран выступил против израильской политики в отношении палестинцев. Израиль совместно с США способствовал изоляции и ослаблению Ирана. Этот взаимный антагонизм проявлялся в политических декларациях, поддержке различных группировок в регионе и участии в военных конфликтах.
Как Иран объяснят свою атаку на Израиль?
Израиль считает Иран главным спонсором терроризма и угрозой для своего существования. Иран видит в Израиле угрозу для своей безопасности и влияния в регионе, поэтому называет свою атаку актом самообороны.
Иран лишь воспользовался своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и сделал целью исключительно военные базы и объекты безопасности
- глава иранского МИД Аббас Аракчи.
К атаке Иран подтолкнуло убийство генсека «Хезболлы». «Хезболла» является ближайшим союзником Ирана по Оси Сопротивления, и после нанесенного ей ущерба Иран не мог бездействовать. Таким образом, одна из целей сегодняшней операции — показать, что Иран поддерживает своих союзников. Однако военные операции всегда влекут за собой риски
– Мохаммад Хаджуи, глава группы по исследованиям Ливана Центра ближневосточных исследований.
Последствия иранской атаки
США и их союзники поддержали Израиль и осудили Иран, в отношении которого, вероятно, будут усилены международные экономические санкции. Также усилится давление на Тегеран международного сообщества. Сейчас иранцы опасаются ответного удара Израиля.
При поддержке США Израиль, возможно, сумеет достичь некоторых экономических и инфраструктурных целей в Иране, но Иран — большая страна с большими ресурсами, и такие операции не уничтожат ее. Они могут нанести ущерб Ирану, но дадут ему повод атаковать гражданские, экономические и инфраструктурные объекты в Израиле, которые не защищены, как военные базы
– иранский эксперт Эмад Абшенас.