Удар Ирана по Израилю: наступление или оборона?

Противостояние между Ираном и Израилем длится уже несколько десятилетий. Учитывая масштаб и последствия конфликта, важно понять, была ли иранская ракетная атака на Израиль 1 октября актом наступления или, как утверждают в Тегеране, защитной мерой.

Отношения между странами резко ухудшились после Исламской революции в Иране в 1979 году: Иран выступил против израильской политики в отношении палестинцев. Израиль совместно с США способствовал изоляции и ослаблению Ирана. Этот взаимный антагонизм проявлялся в политических декларациях, поддержке различных группировок в регионе и участии в военных конфликтах.

Как Иран объяснят свою атаку на Израиль?

Израиль считает Иран главным спонсором терроризма и угрозой для своего существования. Иран видит в Израиле угрозу для своей безопасности и влияния в регионе, поэтому называет свою атаку актом самообороны.

Иран лишь воспользовался своим правом на законную оборону на основании статьи 51 Устава ООН и сделал целью исключительно военные базы и объекты безопасности

- глава иранского МИД Аббас Аракчи.

К атаке Иран подтолкнуло убийство генсека «Хезболлы». «Хезболла» является ближайшим союзником Ирана по Оси Сопротивления, и после нанесенного ей ущерба Иран не мог бездействовать. Таким образом, одна из целей сегодняшней операции — показать, что Иран поддерживает своих союзников. Однако военные операции всегда влекут за собой риски

– Мохаммад Хаджуи, глава группы по исследованиям Ливана Центра ближневосточных исследований.

Последствия иранской атаки

США и их союзники поддержали Израиль и осудили Иран, в отношении которого, вероятно, будут усилены международные экономические санкции. Также усилится давление на Тегеран международного сообщества. Сейчас иранцы опасаются ответного удара Израиля.

При поддержке США Израиль, возможно, сумеет достичь некоторых экономических и инфраструктурных целей в Иране, но Иран — большая страна с большими ресурсами, и такие операции не уничтожат ее. Они могут нанести ущерб Ирану, но дадут ему повод атаковать гражданские, экономические и инфраструктурные объекты в Израиле, которые не защищены, как военные базы

– иранский эксперт Эмад Абшенас.