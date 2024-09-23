Вестник Кавказа

О чем Пезешкиан говорил на Генассамблее ООН?

Юханна Махбуб
О чем Пезешкиан говорил на Генассамблее ООН?
Выступление нового президента Ирана Масуда Пезешкиана на 79-й сессии Генассамблеи ООН вызвало широкий резонанс. Пезешкиан раскритиковал присутствие внерегиональных держав на Ближнем Востоке, выразил готовность к возобновлению СВПД и стремление к равноправному партнерству.

Как Пезешкиан видит ситуацию на Ближнем Востоке?

Пезешкиан выразил мнение, что основным дестабилизирующим фактором, приводящим к эскалации конфликтов и нарушению безопасности на Ближнем Востоке, стало вмешательство внешних сил. По его мнению, военное присутствие и политическое влияние таких стран, как США, способствует разжиганию конфликтов и создает препятствия для достижения мира и стабильности. Президент Ирана напомнил, что последствия длительных военных кампаний в Афганистане и Ираке ощущаются до сих пор. Пезешкиан думает, что региональные конфликты должны решаться самими странами региона при поддержке международного сообщества, а не под диктовку внешних игроков.

Как Пезешкиан видит ядерную сделку?

Пезешкиан заявил, что Тегеран готов работать над возобновлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, но при условии, что другие стороны будут соблюдать свои обязательства в рамках этого соглашения. Он отметил, что выход США из СВПД в 2018 году стал серьезным ударом по международному доверию и привел к обострению кризиса.

Как Пезешкиан видит отношения с миром?

В условиях западных санкций Иран пытается проводить многовекторную внешнюю политику, которая может сыграть важную роль в построении новых альянсов и укреплении международной стабильности. Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран заинтересован в расширении экономических, культурных и научных связей, но лишь на основе суверенного равенства и взаимного уважения.

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