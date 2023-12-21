Тбилиси: высокий проходной барьер для партий соответствует европейским стандартам

В «Грузинской мечте» рассказали, почему в Грузии сохранится высокий проходной барьер для партии. Там добавили, что он исключит концентрацию радикальных группировок.

Руководитель юридического комитета грузинского парламента, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Анри Оханашвили сообщил, что высокий проходной барьер для партий исключит концентрацию радикальных группировок с минимальной поддержкой в парламенте.

"Барьер не должен быть таким, чтобы одна политическая сила получила возможность концентрации чрезмерных сил в парламенте, необходим баланс, и барьер в 5% обеспечивает отсутствие концентрации радикальных групп в парламенте при минимальной поддержке"

- Анри Оханашвили

Депутат подчеркнул, что высокий проходной барьер полностью соответствует европейским стандартам и подходам.

Парламентские выборы в Грузии

Очередные выборы в парламент Грузии запланированы на 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе. В парламенте окажутся партии, которые наберут не менее 5% голосов.

По предварительным опросам 2023 года, шансы попасть в парламент у двух-пяти партий, при этом правящая «Грузинская мечта» сохраняет преимущество перед остальными партиями.