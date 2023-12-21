"Грузинская мечта" уверена в неизбежности своей победы

Правящая партия "Грузинская мечта" останется в этом статусе по итогам парламентских выборов, которые предстоят осенью. Такой прогноз дал ее председатель Ираклий Кобахидзе.

"Грузинская мечта" обязательно победит на выборах в парламент, никакой альтернативы на сегодня нет, сообщил ее председатель Ираклий Кобахидзе.

По словам политика, перед партией в начавшемся году стоит задача – обеспечить дальнейшее развитие Грузии. Кобахидзе подчеркнул, что 2024-й будет очень важен для страны, в том числе из-за выборов в парламент, которые должны состояться в октябре.

"Мы уверены, что в стране сохранится мир и прогресс. Мы несем за это ответственность и будем действовать с этой ответственностью и в следующем году. Наша победа на этих парламентских выборах неизбежна"

– председатель "Мечты"

Кобахидзе пояснил, на чем основан его прогноз: он напомнил о рейтинге "Мечты", который на данный момент равняется примерно 60%. Это означает, что оппозиция в любом случае не сможет взять верх.

Более того, обратил внимание председатель "Мечты", – оппозиция сама ответственна за такое, плачевное для нее, положение дел.