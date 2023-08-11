Вестник Кавказа

Что происходит в Южной Корее: военное положение, импичмент, раскол нации

Екатерина Винник
Национальное собрание Республики Корея
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Южная Корея, страна, подарившая миру K-Pop и дорамы, одно из самых технологически развитых государств в мире и важнейший партнер США в Тихоокеанском регионе, погрузилась в политический кризис. Что происходит в Южной Корее, как реагируют жители страны и чем грозит внезапное решение президента азиатской страны?

Что случилось в Южной Корее?

Вечером во вторник президент Республики, Юн Сок Ёль в ходе неаннонсированного обращения к нации объявил о введении военного положения. Сотни законодателей поспешили в здание корейского парламента, чтобы отменить его решение. Одновременно с этим военные предприняли попытку штурмом захватить здание парламента, чтобы помешать законодателям. В свою очередь лидер оппозиции, Ли Джэмён, призвал своих сторонников и членов Демократической партии собираться у здания Нацсобрания (парламента). В итоге, пришли тысячи людей. 

Всего через 6 часов после объявления военное положение в результате голосования законодателей было отменено, и теперь Юн Сок Ёлю угрожает импичмент, против него также могут быть выдвинуты обвинения в предательстве. Кроме того, к ответственности, скорее всего, будут привлечены и военные, из-за которых законодатели не могли попасть в парламент, а самому зданию был нанесен ущерб. 

Каким было военное положение в Южной Корее?

В своей речи Юн Сок Ёль заявил, что военное положение необходимо, дабы ”защитить Республику от угрозы северо-корейских коммунистов, избавиться от сил, выступающих против государства, и отстоять конституционный порядок”.  В 11:00 вечера по местному времени (17:00 по МСК) военное командование опубликовало указ, предусматривающий следующее: 

  • запрет политической активности 
  • ограничение работы СМИ 
  • приказ бастующим врачам возвращаться к работе 
  • немедленный арест всех, кто будет нарушать военное положение. 

Через 6 часов военное положение было отменено, а Юн Сок Ёль вновь обратился к народу, сообщив, что отозвал военных от здания парламента и в скором времени проведёт заседание кабинета министров. 

Карта КНДР
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

При чем тут Северная Корея?

По большому счету, ни КНДР, ни лично Ким Чен Ын отношения к происходящему в Южной Корее не имеет. Всё дело во внутренних политических проблемах Республики. 

Ёль, член консервативной ”Силы народа”, никогда не был популярным политиком среди корейцев. Победу в выборах 2022 года он одержал из-за недовольства людей ошибками его предшественника, либерала от Демократической партии Мун Чжэ Ина, которого Юн Сок Ёль критиковал за встречи с лидером Северной Кореи, Ким Чен Ыном, и попытки примириться с соседом. Сам он сторонник жесткой линии в отношении КНДР, что позволило ему заручиться поддержкой администрации американского президента Джо Байдена. 

Ёль призывал к более жестким санкциям в отношении северного соседа, а также к интенсификации военных учений на Корейском полуострове. Говоря о ”северо-корейских коммунистах” во время обращения к народу, Юн Сок Ёль имел в виду оппозицию, которая в стране сильна и не даёт ему осуществлять его повестку. 

Кёнбоккун в Сеуле
© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Что не так в Южной Корее?

Несмотря на то,  что Южная Корея - 12 экономика мира и один из мировых технологических гигантов, внутри страны не всё стабильно. 

  • В 2023 году экономический рост страны упал на 1,4% 
  • Внешний долг Южной Кореи увеличивается: к сентябрю 2024 года он вырос до $ 873,5 млрд. 
  • В стране растет уровень безработицы: выпускникам сложно найти работу, в чём они обвиняют более старшее поколение. 
  • Стоимость жилья растёт, в связи с чем падает уровень жизни. 
  • Население страны стремительно стареет, а молодое поколение опасается создавать семьи и рожать детей из-за экономической неопределенности. 

В ходе своей предвыборной кампании Юн Сок Ёль обещал разрешить  проблемы, с которым сталкивается Южная Корея, в том числе снизить налоги для бизнеса, пересмотреть пенсионную систему и решить вопрос с ценами на жильё.  Однако это ему не удалось, в первую очередь из-за того, что его партия не смогла получить большинство в парламенте, в том числе и на недавних выборах в апреле, а с оппозиционными силами президент не может договориться.

Разделенное общество 

К весне 2024 года  (парламентским выборам) Юн Сок Ёль оказался в очень непростой ситуации: оппозиция всячески напоминала обществу о том, насколько он несостоятелен в качестве политика.  Юн Сок Ёль подвергся критике за: 

  • гибель 158 человек во время Давки в Сеуле в Хэллоуин 2022 года - тогда полиция не смогла предотвратить катастрофу; 
  • попытку сближения с давним противником - Японией, которая не хочет приносить извинения за эксплуатацию южных корейцев во время Второй мировой войны; 
  • неспособность разрешить проблему с молодыми медработниками, которые бастуют, начиная с февраля 2024 года; 
  • коррупционные скандалы, связанные с его супругой; 
  • за повестку, направленную против женщин: Юн Сок Ёль обещал распустить Министерство по вопросам гендерного равенства и семей; 
  • за давление на СМИ: против многих были заведены дела за распространение дезинформации. 

В результате в южнокорейском обществе наметился раскол: люди более старшего поколения встали на сторону Ёля, а более молодые жители Южной Кореи поддержали оппозицию, которая на апрельских выборах получила парламентское большинство, однако проблем меньше не стало. В конце концов, вечером 3 декабря Юн заявил, что ”Национальное собрание стало монстром, разрушающим свободную демократию”. 

Фонарики
© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Что будет дальше в Южной Корее?

После неудачной попытки введения военного положения члены политической оппозиции, куда входят шесть партий,  подали ходатайство об импичменте президенту. Соответствующее голосование может состояться в ближайшую пятницу. Импичмент будет объявлен, если две трети парламента проголосуют за него. Если Юн Сок Ёль будет отстранён от управления Южной Кореей, его место займёт премьер-министр Хан Док Су, который будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока решение по импичменту не будет одобрено Конституционным судом. Затем в течение двух месяцев должен быть избран новый президент. 

Тем временем министр обороны Южной Кореи, Ким Ён-Хён, подал в отставку, взяв на себя ответственность за объявление военного положения: местные СМИ сообщают, что это он предложил Юн Сок Ёлю его объявить. 

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