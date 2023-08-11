Южная Корея вернет Ирану доступ к замороженным ранее $6 млрд 

Опубликовано: 18:46, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран получит доступ к $6 млрд, замороженным ранее Южной Кореей. Это предусмотрено договоренностями, заключенными Исламской Республикой с Соединенными Штатами.

Южная Корея разморозит принадлежавшие Ирану $6 млрд, которые были заблокированы ранее в рамках антииранских санкций. Соответствующую информацию подтвердили сегодня в МИД Исламской Республики.

"Идет процесс освобождения иранских средств на сумму $6 млрд, которые были незаконно заблокированы в Южной Корее под предлогом санкций США. Иран получил необходимые гарантии приверженности США своим обязательствам в этом отношении"

– МИД Ирана

В ведомстве отметили, что разморозка средств была согласована Ираном и США в рамках договоренностей об обмене заключенными.

В министерстве уточнили, что заключенные будут выпущены на свободу в ближайшее время.