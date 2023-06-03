Тбилиси принимает международный литературный фестиваль

Опубликовано: 23:00, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Литературный фестиваль участниками которого стали писатели из 16 стран открылся сегодня в Тбилиси. Участники фестиваля проведут лекции, поэтические вечера, а также встречи с читателями.

В столице Грузии открылся международный литературный фестиваль, участниками которого стали литератор из стран мира. Так, в церемонии открытия фестиваля участвовали писатели и поэты из 16 стран, а также представители посольств. Об этом сообщил Дома писателей.

«Среди них – австрийский писатель и музыкант Даниэль Висер, французская поэтесса и драматург Полин Пеко, американский поэт-активист Боб Холман, азербайджанский автор Салим Бабулаоглу, японец Кеи Окамото и другие»

– пресс-служба Дома писателей

В этом году тема фестиваля – будущее, отсюда и его название – "Единое будущее". Планируется, что участники фестиваля будут участвовать в дискуссиях, пройдут вечера поэзии и встречи с писателями.

Литературный фестиваль продлится до 7 июня.