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Тбилиси принимает международный литературный фестиваль

Тбилиси принимает международный литературный фестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Литературный фестиваль участниками которого стали писатели из 16 стран открылся сегодня в Тбилиси. Участники фестиваля проведут лекции, поэтические вечера, а также встречи с читателями.

В столице Грузии открылся международный литературный фестиваль, участниками которого стали литератор из стран мира. Так, в церемонии открытия фестиваля участвовали писатели и поэты из 16 стран, а также представители посольств. Об этом сообщил Дома писателей.

«Среди них – австрийский писатель и музыкант Даниэль Висер, французская поэтесса и драматург Полин Пеко, американский поэт-активист Боб Холман, азербайджанский автор Салим Бабулаоглу, японец Кеи Окамото и другие»

– пресс-служба Дома писателей

В этом году тема фестиваля – будущее, отсюда и его название – "Единое будущее".  Планируется, что участники фестиваля будут участвовать в дискуссиях, пройдут вечера поэзии и встречи с писателями.

Литературный фестиваль продлится до 7 июня.

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