Шамс ад-Дин Тебризи: мистик, повлиявший на мировую литературу

Шамс ад-Дин Тебризи (1186-1248) иранский мыслитель азербайджанского происхождения, чье влияние на историю литературы и философии огромно, несмотря на его мистическую и таинственную личность. Расскажем, как Шамс стал одним из самых известных суфиев своего времени и остался ключевой фигурой в персидской поэзии.

Где родился Тебризи?

Мухаммад ибн Али ибн Маликдад родился в городе Тебриз (на северо-западе современного Ирана) в 1186 году. С самого раннего возраста проявлял интерес к философским и духовным изысканиям. Первоначальное образование получил под руководством шейха Абу Бакра Занбилбафа Тебризи, который ввел его в таинства суфийской практики. Шамс оказался странником по натуре: много путешествовал, стремясь к обретению глубоких духовных знаний и опыта.

Руми и Шамс

Одна из самых знаковых встреч в жизни Шамса произошла, когда он, будучи уже шестидесятилетним, прибыл в Конию, где встретил великого поэта Руми, известного также как Мевлана. До этой встречи Руми был известен как ученый и богослов, преподававший исламские науки. Встреча с Шамсом изменила Руми навсегда, сделав его преданным учеником и истинным другом Тебризи. Между ними возникла глубокая духовная связь, что вызвало недовольство у местных жителей, и Шамсу пришлось покинуть Конию.

Возвращение и исчезновение Тебризи

Спустя некоторое время Шамс связался с Руми, написав ему письмо, в котором сообщил, что находится в Шаме (современная Сирия). Это побудило Руми послать своего сына и 20 учеников, чтобы вернуть Шамса в Конию. Несмотря на все усилия, напряженность между Шамсом и окружением Руми сохранилась. В 1247 году Шамс вновь таинственно исчез, оставив Руми в глубокой скорби. Легенды говорят, что Шамс мог быть убит недоброжелателями или даже сыновьями Руми, которые не разделяли его поддержку властей.

Наследие и творчество Шамса

Самым известным трудом Шамса стал "Макалат" ("Статьи"), где собраны его беседы и доктрины. Многие из историй, изложенных в этом труде, раскрывают глубокую философию Шамс ад-Дина Тебризи и насыщенность духовным опытом. Эти труды стали основой для многих произведений Руми, включая знаменитый "Диван Шамс Тебризи", известный как "Диван Кабир", в котором Руми выражает свою любовь и уважение к Шамсу.

Личная жизнь Тебризи

По некоторым сведениям, он был женат на Кимие Хатун, приемной дочери Руми, которая была на 35 лет моложе мужа. У них родился сын по имени Хаджиб Шекар. Этот брак стал символом единства и продолжения духовных традиций.

Память и наследие Тебризи

Сегодня Шамс Тебризи почитается не только в Иране, но и во всем мире. Ежегодно 7 октября проводятся мероприятия, посвященные его жизни и творчеству, в таких городах, как Тебриз, Хой, Шираз и Нишапур. Особенно значимой стала первая международная конференция в Хое (провинция Западный Азербайджан) в 2010 году, на которой присутствовали многие известные деятели культуры как из Ирана, так и из других стран.

Шамс ад-Дин Тебризи считается не только кумиром и покровителем поэтов, но и вдохновителем для представителей других творческих профессий. В Хое регулярно проходит национальный фестиваль фотографии имени Шамса Тебризи. На днях мэр города Хасан Насроллахпур анонсировал открытие очередного такого форума и заявил:

Этот фестиваль предоставляет возможность показать красоту нашего региона, развитие в нем туризма работу по охране исторических памятников, которые будут представлены через объективы профессиональных фотографов.

Где похоронен Тебризи?

Место его захоронения стало центром паломничества и туристической достопримечательностью. Гробница Шамса находится в том же городе Хой, где вероятно, знаменитый закончил свой жизненный путь, и привлекает множество посетителей, ищущих духовного наполнения.

Шамс ад-Дин Тебризи оставил неизгладимый след в истории суфизма и мировой литературы. Его жизнь, полная мистических странствий и духовных поисков, вдохновляла и продолжает вдохновлять последующие поколения на путь самопознания и любви.