Есть ли правда в мифах о Древнем Египте?

Одна из древнейших цивилизаций на планете, после которой остались сотни тысяч артефактов, в том числе гробницы, мумии и даже одно из Чудес света - пирамиды - по-прежнему во многом остается загадкой. Однако ученым удалось приоткрыть завесу некоторых тайн. Расскажем, что оказалось правдой, а что мифами о Древнем Египте.

Равноправие в Древнем Египте

В отличие от большинства древних (и не только) обществ и цивилизаций, в Древнем Египте женщины на самом деле имели равные права с мужчинами. Женщины в Древнем Египте владели собственностью, вели дела и даже инициировать развод. В Древнем Египте были женщины-воительницы, женщины фараоны, песцы и жрицы. Вне зависимости от статуса, к женщинам Древнего Египта относились точно также, как и к мужчинам.

Почему египтяне носили парики?

Древние египтяне не были лысыми из-за болезни или чего-то подобного: они специально брились наголо ради гигиены. Поскольку климат в Древнем Египте (как и сейчас) был засушливым, вши были обычным явлением. Чтобы избежать неудобства, египтяне сбривали волосы и носили парики. Они добились невероятного мастерства в деле создания париков: их изготавливали из натуральных волос, украшали пальмовыми листьями и шерстью, вплетали золотые нити, бусины и другие декоративные элементы. Парик в Древнем Египте был индикатором социального статуса его владельца.

Пирамиды строили не рабы

Очень долгое время считалось, что пирамиды Древнего Египта строили рабы. Однако это не так. Рабочие, занимавшиеся сооружением египетских пирамид, были высококвалифицированными профессионалами, которые были организованы в группы с ярко выраженной иерархией. Им хорошо платили, а также обеспечивали едой, одеждой и своего рода ”общежитием”. Рядом с пирамидами создавались целые деревни для рабочих, где им в то числе предоставлялась медицинская помощь. Кормили рабочих помимо прочего мясом, которого не было в рационе обычного египтянина. Быть рабочим-строителем пирамид в Древнем Египте считалось престижным занятием, и те, кто был причастен к возведению вечных монументов, пользовались невероятным уважением среди общества.

© Фото: жившего примерно во II веке до н.э.

Здоровье древних египтян

Здоровье и сила египетских фараонов на самом деле были овеяны мифами и легендами. Правители Древнего Египта считались богами и утверждалось, что на земле им нет равных. На каждом из сохранившихся барельефов, скульптур, статуэток и росписей фараон и его приближенные предстают в образе сильных и всемогущих людей. Однако, на самом деле, это не совсем так. С помощью компьютерной томографии и ДНК-анализов мумий, в том числе Тутанхамона и Рамзеса II, удалось выяснить, что у них, как и у обычных людей, были проблемы со здоровьем и они даже страдали от лишнего веса. Это не в последнюю очередь связано с рационом древних египтян, который преимущественно состоял из углеводов: хлеба, меда и пива. Кроме того, практика женитьбы и замужества на близких родственниках, которая была распространена среди царских семей Древнего Египта, также внесла свою лепту в проблемы со здоровьем правителей египетской цивилизации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Существует ли проклятие фараонов?

Уже больше века проклятие фараонов - неисчерпаемый источник вдохновения для литературы и киноиндустрии. Считается, что проклятие коснется всякого, кто потревожит покой мумий Древнего Египта, в первую очередь, фараонов. В реальности, проклятие мумии больше медиа-уловка и дань популярности египетской культуры и истории. Древние египтяне на самом деле верили в силу проклятий и предпринимали все возможное, чтобы сохранить гробницы, в том числе с помощью текстов из Книги мертвых. Однако на сегодняшний день нет никаких доказательств, подтверждающих, что они каким-то особым образом специально проклинали свои гробницы, чтобы наказать будущих нарушителей покоя фараонов.

В Древнем Египте превозносили смерть

На самом деле, в Древнем Египте превозносили жизнь, верили в ее бесконечность, а смерть считали ее продолжением. Именно поэтому египтяне строили пирамиды, считая их средством, с помощью которого усопший сможет возродиться в вечную жизнь, мумифицировали тела, чтобы душе умершего было куда вернуться, и создавали целые карты в гробницах, по которым человек, который ушел из жизни, мог ориентироваться в загробном мире. Чутко наблюдавшие за природой египтяне знали о ее цикличности и точно также воспринимали жизнь и смерть. Как после заката всегда наступает рассвет, так и после смерти в видении древних египтян вновь начиналась жизнь.

Клеопатра была красивой или нет?

Клеопатра VII - одна из самых известных правительниц Древнего Египта, чья личность по сей день овеяна тайнами и мифами. А еще она считается иконой красоты и женственности. Ее привлекательность и притягательность не оставляют равнодушными на протяжении многих веков, однако как именно выглядела Клеопатра сказать сложно, поскольку не было найдено артефактов ее эпохи, на которых она была бы изображена. Благодаря киноиндустрии, сегодня образ Клеопатры прочно ассоциируется с голливудской красотой, тем не менее, по мнению ученых, в этом превознесении физической привлекательности не хватает самого главного, а именно образа Клеопатры как правительницы. Несомненно, она была умной, политически грамотной, обладавшей харизмой царицей, которая сыграла важную роль в истории Древнего Египта и которой удалось отсрочить, пусть и ненадолго, утрату Египтом своей независимости.