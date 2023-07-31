Впервые в истории армяно-азербайджанского урегулирования задержан военные преступник, участвовавший в массовых убийствах азербайджанцев в первые годы Карабахской войны. Арест Вагифа Хачатряна, 10 лет находившегося в международном розыске, дает надежду на достижение справедливого мира на Южном Кавказе

В минувшие выходные на Южном Кавказе произошло одно из важнейших событий послевоенного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией – был запущен процесс привлечения к ответственности военных преступников Карабахской войны. Этот процесс начался с задержания на ППП "Лачин" Вагифа Хачатряна, участника массового убийства азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района 23 декабря 1991 года.

Преступления Вагифа Хачатряна

Резня в Мешали была одним из предвестников геноцида азербайджанцев в городе Ходжалы 26 февраля 1992 года. В конце 1991 года банды армянских националистов последовательно уничтожали азербайджанские села в направлении Ходжалы: 15 декабря с применением танков и БМП было сожжено село Джамилли, а неделей позже – взято штурмом село Мешали. Все здания в Мешали сожгли, 25 жителей, включая 8 женщин и 3 детей, были убиты только за то, что они азербайджанцы, 358 человек были изгнаны из родных домов. Поскольку реакции международного сообщества на это военное преступление не последовало, лидеры армянского националистического движения укрепились в решимости устроить массовые убийства в Ходжалы.

Одним из главных исполнителей этого военного преступления в Мешали – убийства мирного населения (запрещено четвертой Женевской конвенцией 1949 года) – являлся 36-летний Вагиф Черкесович Хачатрян. Он убивал, пытал и калечил мешалинцев, не скрывая ни лица, ни имени, поскольку армянские националисты в те дни были уверены в победе Армении в Карабахской войне и, как следствие, в своей безнаказанности. Выжившие дали исчерпывающие показания о злодеяниях Хачатряна и его банды, и почти 10 лет назад, 12 ноября 2013 года, Вагиф Хачатрян был объявлен в международный розыск для привлечения к суду по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение) УК АР.

Два дня назад обвиняемый наконец-то был найден – благодаря установке на Лачинской дороге пограничного пропускного пункта "Лачин" и паспортному контролю въезжающих в Азербайджан и выезжающих в Армению карабахских армян. Все эти годы убийца жил в Ханкенди и свободно ездил в Армению, избегая ареста, как и все прочие военные преступники Карабахской войны, потому что армянские власти игнорировали запросы Баку по международному розыску. 29 июля 2023 года он попытался съездить в Ереван на лечение, и на проверке паспорта его задержали азербайджанские правоохранители. Сегодня обвинения по статьям 103 и 107 были предъявлены ему официально Генпрокуратурой Азербайджана.

Правосудие – условие мира на Южном Кавказе

Установление прочного, стабильного мира на Южном Кавказе – работа, которой занимаются сегодня все заинтересованные в нормализации обстановки в регионе внутренние и внешние игроки. У этой работы довольно много направлений: это и разблокирование коммуникаций, и делимитация армяно-азербайджанской границы, и разоружение остатков незаконных вооруженных формирований в Карабахском экономическом районе Азербайджана, и реинтеграция карабахских армян в азербайджанское правовое поле, и подписание мирного договора между Баку и Ереваном. Таковы наиболее часто звучащие в информационном пространстве задачи урегулирования, однако есть и другие, не менее важные для обеспечения мира – в том числе задача правосудия.

История Карабахской войны от первых до последних дней полнится военными преступлениями, то есть нарушениями международного и национального права, не имеющими срока давности. Каждый, кто участвовал в этих злодеяниях, должен быть осужден и привлечен к ответственности – иначе мир на Южном Кавказе попросту не будет справедливым. Убийцы мирного населения не должны разгуливать на свободе, ведь их безнаказанность послужит поддержкой идеологическим преемникам так же, как резня в Мешали послужила ступенью к геноциду в Ходжалы. Без справедливости не может быть стабильного мира.

Поэтому поимка Вагифа Хачатряна спустя 10 лет после объявления его в международный розыск является долгожданным событием для работающих над стабилизацией региона. Подобных ему военных преступников довольно много, и отрадно, что привлечение их к суду все-таки началось. Среди них есть и бывшие официальные лица Армения, включая двух президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, скрывающихся от правосудия в Ереване. Учитывая политическую вражду между "карабахским кланом" и правящим режимом Никола Пашиняна, можно допустить ситуацию, когда армянские власти выдадут этих убийц Азербайджану для справедливого суда.

Признание Арменией, что ее граждане совершали военные преступления на Карабахской войне – это необходимое предварительное условие для эффективного правосудия. Сегодня мы видим, как армянские активисты блокируют здания Красного крест и ООН в Ереване с требованиями по освобождению Вагифа Хачатряна из-под стражи, несмотря на исчерпывающие доказательства и свидетельства его виновности в массовых убийствах в Мешали. Националисты исходят из того, что никакой вины на армянских боевиках быть не может, что бы они ни совершали. Они требуют, чтобы всякая ответственность с военных преступников была снята – и понятно, почему. Эти акции организуют те же военные преступники, ожидавшие, что до конца их дней Карабах и Восточный Зангезур будут оставаться оккупированными, а в регионе будет сохраняться неопределенная ситуация "ни войны, ни мира".

Карабахская война завершена, Азербайджан победил. Переходный период к официальному миру между двумя государствами длится уже почти три года, но Армения продолжает упорствовать в нежелании признавать послевоенные реалии. И если по каким-то направлениям урегулирования мы получаем позитивные сигналы, то по теме военных преступлений армянские власти никакой работы не ведут. Это ошибочная тактика, поскольку виновные в убийствах мирного населения в любом случае будут наказаны. Они будут выявлены, арестованы и осуждены с соблюдением всех процессуальных норм, поскольку Азербайджан – правовое государство, ставящее свой суверенитет на первое место. Вагиф Хачатрян – первый задержанный преступник, но далеко не последний, и чем быстрее армянское общество и власть признают, что среди них есть убийцы беззащитных людей, которым место в тюрьме, тем быстрее Армения обеспечит себе мирную жизнь в регионе.