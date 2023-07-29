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Обвиняемый в убийстве мирных азербайджанцев пойман при бегстве в Армению

Обвиняемый в убийстве мирных азербайджанцев пойман при бегстве в Армению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Задержан основатель преступной группы, которая в декабре 1991 года участвовала в убийстве азербайджанского населения в Карабахе. Его поймали при бегстве в Армению.

На пропускном пункте "Лачин" задержан боевик и создатель преступной группы Вагиф Хачатурян, сообщает пресс-служба Генпрокуратура Азербайджана.

Хачатурян в начале 90-х годов создал преступную группировку, которая участвовала в убийстве азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района в декабре 1991 года,

Отмечается, что Хачатурян хотел уехать в Армению под видом лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, но был задержан.

При этом в надзорном органе заверили, что азербайджанская сторона предоставит Хачатуряну всю необходимую медицинскую помощь, планируется направить его в медучреждение в Баку.

Кроме того, власти разрешат представителям МККК посещать задержанного.

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