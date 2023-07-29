МИД Азербайджана уведомил генсека ООН о губительной деятельности Армении

Опубликовано: 15:40, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения чинит препятствия работе ППП "Лачин", оставляет предложение Азербайджана о дороге Агдам-Ханкенди безответным, использует армянское население Карабаха в провокациях, информирует МИД АР генсека ООН. При этом успехи в переговорном процессе есть, впервые за 30 лет Азербайджан и Армения могут нормализовать отношения.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов адресовал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором сообщил о ситуации в регионе.

Армянская сторона продолжает оставлять безответными призывы Баку к сотрудничеству и стабилизации ситуации, прежде всего отметил министр.

«Несмотря на последовательные призывы Азербайджана и проведению переговоров при посредничестве российского миротворческого контингента, Армения продолжает отказываться предоставить гарантии не повторения инцидентов и тем самым препятствует полноценному возобновлению работы ППП. Последовательные призывы Азербайджана к Армении о сотрудничестве через пограничные и таможенные органы для обеспечения бесперебойного функционирования трансграничного перемещения людей, грузов и услуг также остались без ответа»

– Джейхун Байрамов

Он довел до сведения генсека ООН, что армянские жители Карабахского района Азербайджана вынуждены предварительно получать разрешение у армянских сепаратистов на то, чтобы воспользоваться ППП «Лачин».

"В ожидании снятия Арменией ограничений на свободное передвижение гражданских лиц и грузов через ППП «Лачин» и исходя из необходимости минимизировать воздействие ситуации на местное гражданское население, Азербайджан содействует проезду местных армянских жителей через ППП «Лачин» для неотложной медицинской помощи в порядке исключения. В среднем ежедневно через ППП проходят 25-30 человек для поездок с медицинскими целями»

– Байрамов

Глава азербайджанского МИД отметил в письме, что ППП продолжает работать и пропускать население и грузы, хотя есть инциденты попыток провести контрабанду через пункт пропуска на автомобилях МККК.

Министр констатировал, что армянская сторона продолжает чинить препятствия в вопросе доставке гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха по маршруту Агдам-Ханкенди. Жителей региона используют для участия в так называемых общественных протестах против использования альтернативных маршрутов доставки грузов. Армения подрывает принципы гуманности, нейтралитета, беспристрастности в вопросе предоставления международной гуманитарной помощи, подчеркнул глава МИД Азербайджана.

«Это является вопиющим нарушением международного гуманитарного права, наиболее ярким свидетельством политизации и злоупотребления Арменией деятельностью Международного комитета красного креста (МККК) и доказывает, что утверждения о так называемой «блокаде» являются ложными и беспочвенными. Вышеизложенного достаточно, чтобы развеять сомнения в том, что, спекулируя на «незаконной блокаде» и «гуманитарном кризисе», Армения, по сути, занимается безрассудной деятельностью по вводу в заблуждение и манипулированию международным сообществом, в том числе Советом Безопасности, в попытке чтобы шантажировать Азербайджан и навязать международному сообществу свою программу торпедирования усилий по постконфликтной нормализации»

– Байрамов

Не имеют обоснования утверждения армянского руководства якобы «о преднамеренном нарушении Азербайджаном поставок электроэнергии и газа в Карабахский регион». Министр напомнил, что в феврале этого года Международный суд ООН фактически отклонил просьбу Армении об указании временной меры в отношении Азербайджана на основании этих утверждений.

Сегодня существует историческая возможность окончательной нормализации отношений между двумя странами после 30-летнего кровавого конфликта, заметил Байрамов, но армянская сторона не прекращает действий, направленных против мира. Министр поделился с генсеком ООН успехами в продвижении переговорного процесса по нормализации ситуации между Баку и Ереваном.

«В последние месяцы при активном участии международных партнеров процесс нормализации значительно активизировался. Переговоры позволили сторонам сузить круг разногласий и добиться прогресса по ряду статей будущего двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений»

– глава МИД Азербайджана