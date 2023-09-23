Стали известны подробности встречи Лаврова и Абдоллахияна

Опубликовано: 12:34, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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В скором времени глава МИД РФ Сергей Лавров совершит визит в Иран по приглашению иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахияна, где примет участие в работе над финализацией долгосрочного соглашения между ИРИ и РФ.

Главу МИД РФ Сергея Лаврова ждут с визитом в Иране, заявил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян, который на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с российским коллегой.

В ходе поездки Лаврова планируется "финализация нашего долгосрочного соглашения" о стратегическом партнерстве, отметил глава иранского внешнеполитического ведомства, передав "привет и наилучшие пожелания" от президента Ирана Эбрахима Раиси российскому лидеру Владимиру Путину, сообщили в МИД России.

"К счастью, у нас очень позитивная повестка отношений между нашими странами. У нас очень хорошо идут переговоры по двусторонней и региональной тематике"

- Хосейн Амир Абдоллахиян

Также министры обсудили важные международные темы, затронув в том числе и острую региональную проблематику с акцентом на ситуацию в Закавказье.

"Главы внешнеполитических ведомств также обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес"

- МИД России