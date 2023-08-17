Путин и Раиси поговорили о будущем Ирана в БРИКС

Опубликовано: 23:34, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Путин и Раиси обсудили взаимодействие в международных делах. В том числе речь зашла о БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин и глава ИРИ Эбрахим Раиси обсудили сотрудничество на международной арене в свете заинтересованности Ирана присоединиться к БРИКС.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС"

– пресс-служба Кремля

Стороны подтвердили, что настроены на дальнейшее сотрудничество Москвы и Тегерана в торговле, энергетике, сферах транспорта и логистики, а также в области охраны природы.

В рамках беседы был отмечен высокий уровень отношений двух стран.

Также в ходе диалога российский лидер выразил коллеге соболезнования по поводу теракта, произошедшего 13 августа в городе Шираз возле мечети.

