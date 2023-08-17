Путин и Раиси поговорили о будущем Ирана в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин и глава ИРИ Эбрахим Раиси обсудили сотрудничество на международной арене в свете заинтересованности Ирана присоединиться к БРИКС.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся в четверг.
"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС"
– пресс-служба Кремля
Стороны подтвердили, что настроены на дальнейшее сотрудничество Москвы и Тегерана в торговле, энергетике, сферах транспорта и логистики, а также в области охраны природы.
В рамках беседы был отмечен высокий уровень отношений двух стран.
Также в ходе диалога российский лидер выразил коллеге соболезнования по поводу теракта, произошедшего 13 августа в городе Шираз возле мечети.