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Иран позвали в БРИКС

Иран позвали в БРИКС
Президент ЮАР на встрече с главой МИД Ирана дал понять, что заявка Тегерана на вступление в БРИКС получит поддержку.

Вступление Ирана в БРИКС поддерживают в ЮАР, такое заявление сделал южноафриканский глава на переговорах с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

«Южная Африка заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны... Претория полностью поддерживает Тегеран в этом отношении»

– президент ЮАР Сирил Рамафоса

Присоединиться к БРИКС хотят на данный момент 23 государства, они направили официальные запросы на вступлению в объединение. Иран - один из кандидатов БРИКС, он рассчитывает на ускоренное вступление благодаря сильной поддержке Претории.

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