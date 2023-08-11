Иран позвали в БРИКС

Опубликовано: 14:00, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Президент ЮАР на встрече с главой МИД Ирана дал понять, что заявка Тегерана на вступление в БРИКС получит поддержку.

Вступление Ирана в БРИКС поддерживают в ЮАР, такое заявление сделал южноафриканский глава на переговорах с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

«Южная Африка заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны... Претория полностью поддерживает Тегеран в этом отношении»

– президент ЮАР Сирил Рамафоса

Присоединиться к БРИКС хотят на данный момент 23 государства, они направили официальные запросы на вступлению в объединение. Иран - один из кандидатов БРИКС, он рассчитывает на ускоренное вступление благодаря сильной поддержке Претории.