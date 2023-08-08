Саммит БРИКС в ЮАР может пройти с участием Раиси

Опубликовано: 15:45, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Ирана может принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР. Посол Исламской Республики заявил, что это случится с большой вероятностью.

Посол Ирана в Южно-Африканской Республике Мехди Ага-Джаафари не исключил участия иранского президента Эбрахима Раиси в саммите БРИКС.

Он отметил, что принять участие в саммите организации руководителя Исламской Республики пригласил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

По словам иранского дипломата, участие Раиси в саммите БРИКС случится с большой вероятностью.

Саммит БРИКС в ЮАР

В этом году саммит стран-членов БРИКС пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. На нем будут руководители Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России на саммит отправить министр иностранных дел Сергей Лавров.