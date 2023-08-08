РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Саммит БРИКС в ЮАР может пройти с участием Раиси

Эбрахим Раиси, президент Ирана
© Фото: ИРНА
Президент Ирана может принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР. Посол Исламской Республики заявил, что это случится с большой вероятностью.

Посол Ирана в Южно-Африканской Республике Мехди Ага-Джаафари не исключил участия иранского президента Эбрахима Раиси в саммите БРИКС.

Он отметил, что принять участие в саммите организации руководителя Исламской Республики пригласил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

По словам иранского дипломата, участие Раиси в саммите БРИКС случится с большой вероятностью.

Саммит БРИКС в ЮАР

В этом году саммит стран-членов БРИКС пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге. На нем будут руководители Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. От России на саммит отправить министр иностранных дел Сергей Лавров.

В БРИКС готовы вступить еще 23 страны

В БРИКС готовы вступить еще 23 страны

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
780 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version