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В БРИКС готовы вступить еще 23 страны

В БРИКС готовы вступить еще 23 страны
Лидеры 23 стран официально пожелали вступить в союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР – БРИКС, сообщила сегодня глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

Лидеры 23 стран официально выразили желание вступить в БРИКС, сообщила на пресс-брифинге глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

"Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС, и еще больше неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС"

- Наледи Пандор

Желание пополнить содружество государств, основанное в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума, выразили Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам, передает РИА Новости.

Как пояснила Наледи, это говорит о том, что БРИКС зарекомендовала себя как передовая организация, реально отстаивающая интересы стран Глобального Юга, а отношения в организации строятся на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды.

Напомним, в последний раз министры иностранных дел БРИКС 1 июня встречались в Кейптауне: они обсудили в столице южноафриканской республики региональные проблемы и глобальные изменения. На следующий день прошла встреча "Друзей БРИКС", участниками которой стали главы МИД 15 стран Африки и Юга.

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