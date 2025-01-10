Вестник Кавказа

Иранское судно село на мель в Астраханской области

судно Persian Sophia
© Фото: приложение для отслеживания судов VesselFinder
Следовавший из Ирана теплоход застрял в Астраханской области. В результате инцидента ни один из членов экипажа не пострадал.

В понедельник, 20 января, в Астраханской области сел на мель теплоход, который из Ирана. Об этом сказано в заявлении регионального управления МЧС.

"В 09:30 (08:30 мск) в главное управление поступило сообщение о том, что на 152-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход "Персиан София", следовавший по маршруту порт Амирабад (Иран) – порт Астрахань"

– пресс-служба управления

В результате инцидента экипаж не пострадал. Повреждений на судне и разлива топлива не выявлено.

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