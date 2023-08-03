Спрос россиян на отдых в Узбекистане вырос на 20%

Опубликовано: 19:06, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году россияне стали чаще выбирать для отдыха Узбекистан. Спрос уже вырос на 20%, осенью он может увеличиться еще, так как погода станет более подходящей для путешествий.

На 10-20% россияне стали чаще ездить на отдых в Узбекистан по сравнению с прошлым годом.

Как пишет АТОР, росту популярности направления помог запуск новых прямых рейсов в ряд городов республики. Так, добраться самолетом можно не только до столицы Узбекистана, но и до таких городов, как Самарканд, Бухара, Фергана, Ургенч. Перелет туда-обратно на человека обходится минимум в 40 тыс рублей.

Лето - не лучший сезон для посещения жаркого Узбекистана, туроператоры ждут большего интереса туристов к данному направлению осенью.

Тур в Узбекистан на двоих с включенным перелетом из России стоит от 130 тыс рублей, без перелета от 75 тыс рублей.