Вестник Кавказа

Соратник Пашиняна назвал настоящие гарантии безопасности для Армении

Соратник Пашиняна назвал настоящие гарантии безопасности для Армении
Спикер армянского парламента раскритиковал оппозиционеров, которые устраивают протесты по всей стране, выражая недовольство начавшейся делимитацией границы с Азербайджаном.

Легитимная граница страны – лучшая гарантия ее безопасности, заявил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян.

Обратившись к протестующим, которые сегодня перекрыли трассы в Грузию и Иран, он попросил озвучить название хотя бы одного армянского населенного пункта, который бы не контролировался Арменией.

"Я могу назвать села, о которых говорит Азербайджан. Но я хотел бы понять наших критиков, или вы можете назвать наши села, которые находятся не под нашим контролем?"

– Симонян

Спикер парламента также подчеркнул, что ни сильная армия, ни мощные укрепления не могут служить надежными гарантами безопасности.

"Гарантией является легитимная, обоюдно признанная граница"

– Симонян

По словам армянского политика, слово "война" в целом необходимо исключить из мышления и снять с повестки дня: это и будет самой крепкой гарантией безопасности.

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