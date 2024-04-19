Соратник Пашиняна назвал настоящие гарантии безопасности для Армении

Спикер армянского парламента раскритиковал оппозиционеров, которые устраивают протесты по всей стране, выражая недовольство начавшейся делимитацией границы с Азербайджаном.

Легитимная граница страны – лучшая гарантия ее безопасности, заявил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян.

Обратившись к протестующим, которые сегодня перекрыли трассы в Грузию и Иран, он попросил озвучить название хотя бы одного армянского населенного пункта, который бы не контролировался Арменией.

"Я могу назвать села, о которых говорит Азербайджан. Но я хотел бы понять наших критиков, или вы можете назвать наши села, которые находятся не под нашим контролем?"

– Симонян

Спикер парламента также подчеркнул, что ни сильная армия, ни мощные укрепления не могут служить надежными гарантами безопасности.

"Гарантией является легитимная, обоюдно признанная граница"

– Симонян

По словам армянского политика, слово "война" в целом необходимо исключить из мышления и снять с повестки дня: это и будет самой крепкой гарантией безопасности.