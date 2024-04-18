Армения попросила у Азербайджана газ

Ереван готов рассмотреть возможность приобретения газа у Азербайджана, сообщил спикер парламента Армен Симонян. Ранее о таком варианте заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Армения готова обсудить с Азербайджаном возможность закупок азербайджанского газа, заявил председатель Нацсобрания РА Ален Симонян.

"Считаю позитивным, если Армения будет покупать газ у Азербайджана, нам нужно обсудить этот вопрос"

– спикер парламента

Он напомнил, что на сегодняшний день Армения покупает газ у России, однако фактически часть его представляет собой азербайджанское голубое топливо.

Ранее о возможности поставок газа из Азербайджана в Армению заявил президент АР Ильхам Алиев.

"Потенциально Армения также может быть получателем азербайджанского газа, особенно учитывая очень льготную цену на газ, поставляемый в Грузию. И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество"

– Алиев

Глава государства уточнил, что под Зангезурском коридором Баку подразумевает не только железную и автомобильную дорогу, но и, в перспективе, маршрут для линий коммуникации, например, ЛЭП или даже газопровода.

Ильхам Алиев напомнил, что Нахчыван получает газ из Ирана и будет получать его также из Турции по строящемуся на данный момент газопроводу.

"Но это все равно что правой рукой дотрагиваться до левого уха. Если он пойдет по территории Армении, то это будет выгодно для всех, позволит сэкономить много средств. Конечно, есть много других подобных вопросов"

– Алиев