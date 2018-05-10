Случайно убившей двух детей женщине вынесли приговор в Казахстане

В Актау окончены слушания по делу об убийстве по неосторожности во время дезинсекции. Жертвами трагической случайности стали два маленьких ребенка.

Суровый приговор был вынесен в Актау женщине, по вине которой отравились инсектицидом двое маленьких детей, рассказали в Мангистауском областном суде.

Суд рассматривал дело о нарушении санитарных норм, из-за которого умерли два маленьких ребенка, живших по соседству.

Трагедия случилась в октябре 2022 года. Жительница Актау потравила в своей квартире клопов, не предупредив о дезинсекции соседей. В итоге от ядовитого вещества пострадали семь человек. Два малыша, 2021 и 2022 г.р., не выжили.

Оказалось, что женщина купила опасное средство в месте стихийной торговли в Алматы.

"В ходе разбирательств было установлено, что в выделениях препарата, от которого погибли дети, содержался аммиак и карбоксигемоглобины"

– суд

Прокурор потребовал приговорить женщину к 5 годам тюрьмы. Адвокат обращал внимание на то, что подсудимая совершила деяние по неосторожности. Защитник просил не лишать ее свободы, а выбрать другое наказание.

В итоге судья поддержал прокурора. Приговор – пять пят лет лишения свободы.