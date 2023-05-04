Сколько туристов приедет в Дагестан в 2023 году?

По прогнозам, Дагестан в этом году примет на треть больше отдыхающих, чем год назад. Планируется, что турпоток превысит 2 млн человек.
В Дагестан в текущем году могут приехать на отдых свыше 2 млн туристов - по крайней мере, на это рассчитывают власти республики.
По словам главы регионального правительства, это означает увеличение турпотока на треть относительно минувшего года.
Абдулмуслим Абдулмуслимов уточнил, что тенденция к увеличению туристического потока наблюдается в течение последних нескольких лет. Так, в прошлом году Дагестан посетило в полтора раза больше гостей, чем в позапрошлом.
"Постепенно создается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты"
— Абдулмуслим Абдулмуслимов