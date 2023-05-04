Сколько туристов приедет в Дагестан в 2023 году?

Опубликовано: 16:29, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По прогнозам, Дагестан в этом году примет на треть больше отдыхающих, чем год назад. Планируется, что турпоток превысит 2 млн человек.

В Дагестан в текущем году могут приехать на отдых свыше 2 млн туристов - по крайней мере, на это рассчитывают власти республики.

По словам главы регионального правительства, это означает увеличение турпотока на треть относительно минувшего года.

Абдулмуслим Абдулмуслимов уточнил, что тенденция к увеличению туристического потока наблюдается в течение последних нескольких лет. Так, в прошлом году Дагестан посетило в полтора раза больше гостей, чем в позапрошлом.

"Постепенно создается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты"

— Абдулмуслим Абдулмуслимов