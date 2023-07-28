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Сегодня в Лачин возвращается еще 56 жителей

Сегодня в Лачин возвращается еще 56 жителей
В город Лачин в Азербайджане продолжают возвращаться жители, которые из-за много лет назад из-за оккупации были вынуждены уехать. Сегодня из Баку в Лачин переселяются 56 человек.

Население освобожденного города Лачин растет, в пятницу в него вернутся еще 16 семей, это 56 человек.

Караван автомобилей с гражданами Азербайджана, возвращающимися в родной город выехал этим утром из столичного жилкомплекса "Гобу Парк 3". Возвращение в Лачин бывших вынужденных переселенцев проводится согласно поручению азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Всего население возрожденного Лачина на сегодня составит 647 человек, в город переехали 168 семей.

Освобожденный Лачин принимает новых переселенцев

Освобожденный Лачин принимает новых переселенцев

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