Сегодня в Лачин возвращается еще 56 жителей

Опубликовано: 10:49, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В город Лачин в Азербайджане продолжают возвращаться жители, которые из-за много лет назад из-за оккупации были вынуждены уехать. Сегодня из Баку в Лачин переселяются 56 человек.

Население освобожденного города Лачин растет, в пятницу в него вернутся еще 16 семей, это 56 человек.

Караван автомобилей с гражданами Азербайджана, возвращающимися в родной город выехал этим утром из столичного жилкомплекса "Гобу Парк 3". Возвращение в Лачин бывших вынужденных переселенцев проводится согласно поручению азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Всего население возрожденного Лачина на сегодня составит 647 человек, в город переехали 168 семей.