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Освобожденный Лачин принимает новых переселенцев

Освобожденный Лачин принимает новых переселенцев
© Фото: сайт Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана
Сегодня освобожденный от армянской оккупации Лачин принимает еще 89 переселенцев, возвращающихся в свои родные края – они поселятся в восстановленных или заново отстроенных новых домах.

Освобожденный от армянской оккупации Лачин принимает новых вынужденных переселенцев: сегодня в родные края вернутся еще 19 семей – это 89 новых горожан.

Поселятся новые жители города в домах, которые были восстановлены или заново отстроены по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, передает Sputnik Азербайджан.

Очередная группа переселенцев уже выехала в Лачин из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку.

Напомним, "Вестник Кавказа" сообщал, что 18 июля в восстановленный от армянской оккупации Лачин вернулись еще 73 человека - 18 семей. Теперь вместе с новыми жителями население города будет составлять 171 семью, или 680 человек.

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