Азербайджан возвращает вынужденных переселенцев на освобожденные территории

Опубликовано: 9:59, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана

В Азербайджане продолжается возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории Азербайджана. В Лачин вернулись еще 73 человека.

Возвращение вынужденных переселенцев в восстановленные освобожденные территории продолжается в Азербайджане в соответствии с поручением главы государства.

Как пишет Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, еще 73 человека (18 семей) были переселены из Баку в восстановленный Лачин.

Жители Лачина выразили благодарность Ильхаму и Мехрибан Алиевым за всестороннюю заботу и солдатам армии Азербайджана за освобождение территорий от оккупации.

Теперь в Лачине проживают 111 семей - 424 человека. Ранее в освобожденный город переселились еще 23 семьи - 85 человек.