Азербайджан возвращает вынужденных переселенцев на освобожденные территории

В Азербайджане продолжается возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории Азербайджана. В Лачин вернулись еще 73 человека.
Возвращение вынужденных переселенцев в восстановленные освобожденные территории продолжается в Азербайджане в соответствии с поручением главы государства.
Как пишет Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, еще 73 человека (18 семей) были переселены из Баку в восстановленный Лачин.
Жители Лачина выразили благодарность Ильхаму и Мехрибан Алиевым за всестороннюю заботу и солдатам армии Азербайджана за освобождение территорий от оккупации.
Теперь в Лачине проживают 111 семей - 424 человека. Ранее в освобожденный город переселились еще 23 семьи - 85 человек.