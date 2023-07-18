РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан возвращает вынужденных переселенцев на освобожденные территории

вынужденные переселенцы возвращаются в Лачин
© Фото: сайт Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана
В Азербайджане продолжается возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории Азербайджана. В Лачин вернулись еще 73 человека.

Возвращение вынужденных переселенцев в восстановленные освобожденные территории продолжается в Азербайджане в соответствии с поручением главы государства.

Как пишет Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, еще 73 человека (18 семей) были переселены из Баку в восстановленный Лачин.

Жители Лачина выразили благодарность Ильхаму и Мехрибан Алиевым за всестороннюю заботу и солдатам армии Азербайджана за освобождение территорий от оккупации.

Теперь в Лачине проживают 111 семей - 424 человека. Ранее в освобожденный город переселились еще 23 семьи - 85 человек.

В Лачин вернулись еще 23 семьи

В Лачин вернулись еще 23 семьи

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
945 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version