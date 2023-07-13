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В Лачин вернулись еще 23 семьи

вынужденные переселенцы возвращаются в Лачин
© Фото: azertag.az
Еще 85 человек - 23 семьи вернулись в освобожденный город Лачин. Их поселят в дома, отреставрированные на основании поручений президента Азербайджана. Теперь в Лачине проживают 93 семьи.

Проект по возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджана продолжается.

В соответствии с поручением президента страны Ильхама Алиева в Лачи вернулись еще 85 мирных азербайджанцев - 23 семьи. Их поселили в ранее принадлежавшие им дома, которые были отреставрированы после освобождения территорий.

Жители Лачина выразили благодарность Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой за поддержку и заботу. Также не остались в стороне солдаты армии Азербайджана, освобождавшие территории страны от армянской оккупации.

Стоит добавить, что в церемонии возвращения вынужденных переселенцев в Лачин участвовали сотрудники Комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, работники спецпредставительства главы государства в Лачинском районе и представители исполнительной власти района.

Таким образом, в настоящее время в Лачине проживают 93 семьи - 351 человек.

В Лачин сегодня возвращаются еще 72 жителя

В Лачин сегодня возвращаются еще 72 жителя

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