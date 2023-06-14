В Лачин сегодня возвращаются еще 72 жителя

Опубликовано: 9:49, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня из Баку в Лачин вернутся 22 семьи. Переселенцы спустя долгие годы возвращаются на родину - в родной город и родные дома.

Азербайджанский город Лачин продолжает возрождаться к жизни, сегодня в родной город переезжают 22 семьи - 72 человека.

Переселенцы прибудут в Лачин из жилого комплекса «Гобу парк 3» Гарадагского района Баку. Эти семьи - одни из тех, чьи условия жизни после отъезда из родных мест были сложными. Также тех, кто в числе первых вернется в Лачин, отбирают в Сумгайыте и во временных поселениях Абшеронского района.

Сообщается, что все вынужденные переселенцы вернутся не только в родной город, но и в родные дома - те самые, в которых они проживали до начала армянской оккупации. По поручению азербайджанского лидера Ильхама Алиева эти дома были отреставрированы.

Ранее в восстановленный и благоустроенный Лачин переехали уже 97 человек, это 20 семей.

Возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории Азербайджана входит в список приоритетных задач правительства страны. В республике действует госпрограмма «Большое возвращение», в рамках которой коренное население возвращается в Лачин, села Агалы, Талыш и другие населенные пункты. Также программа предполагает экономическое развитие региона, восстановление сельского хозяйства, создание среднего и малого бизнеса, строительство новых дорог и многое другое.