Ильхам Алиев: возвращение в Лачин состоится уже летом

Бывшие переселенцы смогут вернуться в Лачин гораздо раньше, чем планировалось, рассказал президент Азербайджана в интервью Азербайджанскому телевидению.
Он напомнил, что ранее он говорил, что бывшие переселенцы будут возвращены в Лачин до конца 2023 года.
"Сегодня же я с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы добьемся этого уже в летние месяцы. То есть мы выполняем эту работу раньше намеченного времени"
— Ильхам Алиев
Строительство в Карабахе и Восточном Зангезуре
Глава государства также напомнил о создании первого жилого комплекса в городе Шуша, подчеркнул, что работы ведутся успешно.
Президент также анонсировал запланированную на ближайшее время закладку фундамента второго ЖК, который будет состоять из множества домов.
Ильхам Алиев добавил, что в Агдаме, Физули и Зангилане возведение домов продолжается, работы совершаются по графику. В Кельбаджаре и Джебраиле пока идет подготовка к строительству.