Ильхам Алиев: возвращение в Лачин состоится уже летом

Опубликовано: 16:58, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возвращение бывших переселенцев в азербайджанский Лачин будет ускорено - оно произойдет уже летом, заявил азербайджанский лидер. Изначально предполагалось, что они вернутся домой до нового года.

Бывшие переселенцы смогут вернуться в Лачин гораздо раньше, чем планировалось, рассказал президент Азербайджана в интервью Азербайджанскому телевидению.

Он напомнил, что ранее он говорил, что бывшие переселенцы будут возвращены в Лачин до конца 2023 года.

"Сегодня же я с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы добьемся этого уже в летние месяцы. То есть мы выполняем эту работу раньше намеченного времени"

— Ильхам Алиев

Строительство в Карабахе и Восточном Зангезуре

Глава государства также напомнил о создании первого жилого комплекса в городе Шуша, подчеркнул, что работы ведутся успешно.

Президент также анонсировал запланированную на ближайшее время закладку фундамента второго ЖК, который будет состоять из множества домов.

Ильхам Алиев добавил, что в Агдаме, Физули и Зангилане возведение домов продолжается, работы совершаются по графику. В Кельбаджаре и Джебраиле пока идет подготовка к строительству.