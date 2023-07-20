МИД Азербайджана: Армения продолжает препятствовать миру в регионе

Опубликовано: 20:18, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пашинян снова озвучил необоснованные претензии к Баку, такие заявления вкупе с нарушениями со стороны Армении в регионе на Лачинской дороге, показывают, что Ереван препятствует миру.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян сегодня в очередной раз, выступая в правительстве, повторил необоснованные претензии в отношении Лачинской дороги. МИД Азербайджана считает, что такие заявления указывают на то, что Ереван хочет снова воспрепятствовать переговорам по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

В министерстве напомнили, что по окончании Второй Карабахской войны была выявлена незаконная деятельность армянской стороны в рамках Лачинского коридора. Призывы Баку остановить эту незаконную деятельность раз за разом игнорировались.

"В результате ее игнорирования азербайджанская сторона в рамках норм и принципов международного права, а также азербайджанского законодательства создала пограничный пункт пропуска "Лачин" и в течение последних нескольких месяцев обеспечивала прозрачный и регулируемый переход грузов и армянских жителей Карабаха"

– МИД Азербайджана

Пропускной пункт не является перекрытием дороги, отмечается в заявлении.

"Известно даже, что Международный суд своим решением от 6 июля единогласно отклонил ходатайство армянской стороны о ликвидации ППП, подтвердив необоснованность данного иска"

– МИД Азербайджана

О том, что на Лачинской дороге необходим ППП, говорят такие моменты, как обстрел пункта пропуска со стороны Армении и ранение азербайджанского пограничника, неоднократные попытки контрабанды. Все это указывает на намерение Еревана продолжать, как это было 30 лет подряд, агрессию и незаконную деятельность против территорий соседнего государства.

О планах Армении по затягиваю ситуации и препятствованию миру, говорят и другие факты.

"Игнорирование Арменией мнения председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля о том, что предложенная Азербайджаном дорога Агдам-Ханкенди важна для перевозки грузов, доказывает, что утверждения о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе беспочвенны и что Армения намерена продолжать незаконную деятельность на территории Азербайджана"

– МИД Азербайджана

Кроме того, звучат ошибочные и опасные высказывания об "этнической чистки" в регионе, заметили во внешнеполитическом ведомства.

"В отличие от Армении, которая проводила массовые убийства и депортации азербайджанцев, Азербайджан никогда не проводил политику этнических чисток против армянских жителей. То, что премьер-министр Армении, признающий Карабах территорией Азербайджана, вместо того, чтобы поощрять реинтеграцию армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, выдвигает условия относительно того, в какой форме будет осуществляться диалог, расценивается как шаг против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, что неприемлемо"

– МИД Азербайджана

В Баку считают, что отказ Еревана полностью вывезти своих военных с азербайджанских территорий и предъявление территориальных претензий, говорит о том, что "независимо от того, в каких рамках Азербайджан и Армения делимитируют границы", армянское руководство "старается, чтобы процесс потерпел неудачу, и всем ясно, что манипуляции в этом направлении необоснованны".

"Азербайджанская сторона, как инициатор мирного процесса с Арменией по вышеуказанным направлениям, заинтересована в установлении мира, стабильности и безопасности в регионе и является активной стороной переговорного процесса. Если армянская сторона заинтересована в мире, она должна отказаться от усилий, препятствующих мирному процессу"

– МИД Азербайджана