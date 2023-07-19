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Стали известны новые детали переговоров лидеров Азербайджана и Армении 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян
СМИ обнародовали детали недавних переговоров, которые прошли в столице Бельгии с участием представителей Азербайджана, Армении и Евросовета. В частности, на этой встрече Баку поднял вопрос, связанный с безопасностью западных азербайджанцев.

На недавних трехсторонних переговорах в Брюсселе представители Азербайджана подняли вопрос прав и безопасности западных азербайджанцев. Об этом сообщают знакомые с ситуацией дипломатические источники, пишет Caliber.az. 

Вопрос №1

"В ходе недавнего раунда переговоров в Брюсселе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном азербайджанская делегация подняла вопрос прав и безопасности западных азербайджанцев, и возвращения их в места их исконного проживания в Западном Азербайджане"

– говорится в материале

В нем подчеркивается, что армянская делегация возмутилась формулировкой "Западный Азербайджан", так как увидела в этом территориальные претензии. 

Вопрос №2

Со своей стороны, представители Азербайджана указали на то, что восемь сел страны по-прежнему находятся под оккупацией. Представители АР добавили, что Ереван по-прежнему оказывает финансовую поддержку НВФ в Карабахе, проводя тем самым оккупационную политику. Кроме того, делегация Азербайджана отметила, что Армения, используя топонимы для обозначения азербайджанских земель, отрицает суверенитет Азербайджана над Карабахским регионом. 

Вопрос №3

Помимо этого, источники сообщили, что представители Армении потребовали от Баку признать армянскую территорию в 29,800 кв км. В ответ прозвучало, что в обязанности Азербайджана не входит определение площади армянской территории, так как он не является кадастровой службой Армении, передает Caliber.az.

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