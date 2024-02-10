Саломе Зурабишвили создала себе отдельную службу по мероприятиям

Саломе Зурабишвили учредила девятую службу в составе Администрации президента, которая будет обеспечивать встречи и визиты формального главы Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала приказ об учреждении со следующей субботы девятой по счету службы в президентской Администрации. Новая служба будет выполнять задачи, связанные с логистикой и мероприятиями президента.

Согласно тексту официального документа, сотрудники девятой службы будут заниматься организацией и техподдержкой президентских встреч, обращений и иного рода публичных событий. Также служба возьмет на себя контроль за состоянием и материальным обеспечением здания Администрации и всех активов этой госструктуры.

В частности, девятая служба будет обслуживать президентский транспорт, включая его прохождение через таможни во время визитов Саломе Зурабишвили за рубеж.

Причины выделения этих вопросов в ведение отдельной службы в составе Администрации президента неизвестны.