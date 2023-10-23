Президента Грузии Зурабишвили сравнили с мыльным пузырем

Саломе Зурабишвили, для которой 2024 год может стать последним годом на посту президента Грузии, после выборов в парламент исчезнет как мыльный пузырь. Такую судьбу политику предрек оппозиционер

Все инициативы грузинского президента Саломе Зурабишвили направлены на то, чтобы оттянуть время до октябрьских выборов в парламент, ведь после них ее судьба будет предрешена. Такое мнение выразил депутат-оппозиционер от "Гирчи" Яго Хвичия.

Таким образом он прокомментировал обращение Зурабишвили к прозападной оппозиции. Президент предложила активизировать процесс евроинтеграции на базе создаваемой ей "Платформы единства для Европы".

"Думаю, что президент хочет оттянуть время, чтобы докатиться до выборов, чтобы к ней было меньше претензий и чтобы местами в оппозиции были наивные люди, которые будут восхвалять ее как оппозиционера. Мы докатимся до выборов, и госпожа Саломе и ее президентство исчезнут, как мыльный пузырь"

– Яго Хвичия

Представитель "Гирчи" добавил, что Зурабишвили, как и предыдущий президент Георгий Маргвелашвили, не оставят никакого следа в истории страны.

Отметим, что идея Зурабишвили все же нашла отклик у части оппозиции, в том числе у самой мощной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Импичмент президенту Грузии

Осенью 2023 года правящая партия "Грузинская мечта" пыталась объявить импичмент президенту. Однако при голосовании в парламенте законопроект не смог набрать достаточной поддержки. Поводом для объявления импичмента стали зарубежные визиты Зурабишвили, которые она совершала вопреки воле правительства.