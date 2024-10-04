Вестник Кавказа

Руководитель Фонда предпринимательства вручил себе крупную премию в Северной Осетии

Руководитель Фонда предпринимательства вручил себе крупную премию в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главу Фонда предпринимательства в Северной Осетии уличили в совершении различных нарушений. Всю информацию передадут правоохранителям.

В Северной Осетии выявлена целая серия различных нарушений в Фонде поддержки предпринимательства. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы региона.

"По моему поручению в республиканских органах исполнительной власти продолжаются проверки. В ходе одной из них стало известно, что руководитель Фонда выписал себе премию в размере 600 тысяч рублей, раздавал помещения в аренду без торгов, а вырученные деньги расходовались по собственному усмотрению"

– Сергей Меняйло

Он уточнил, что вся информация о выявленных нарушениях будет направлена в правоохранительные органы. Глава республики также анонсировал продолжение проверок.

"Если кто-то думает, что, нарушая закон, можно спокойно жить и работать в республике, то уверяю, вы глубоко ошибаетесь"

– руководитель регион

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