Россияне стали реже посещать Грузию в 2024 году

В начале года поток визитеров из России в Грузию сократился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. При этом россияне остается основными иностранцами, приезжающими в Грузию.

Поток россиян, с разными целями посещающих Грузию, в этом году, согласно данным за первый квартал, снизился относительно прошлогодних показателей, информирует МВД Грузии.

В январе-марте в Грузию граждане РФ совершили 281,5 тыс въездов, что на 5,6% меньше, чем в начале 2023 года, когда число визитов было близко к 300 тыс, и на 19% ниже, чем в конце 2023 года. Число выездов россиян из Грузии также снизилось.

Россияне остаются главными иностранными визитерами, отмечает грузинское ведомство. Также много посетителей приезжает в страну из соседних Турции и Армении.

Несмотря на снижение числа въездов россиян, иностранный поток в Грузию в первом квартале этого года оказался на 7,7% выше прошлогодних данных и превысил 1,23 млн въездов.