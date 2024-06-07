В Грузии проверили качество воды в Черном море

Лабораторные исследования морской воды провели в Грузии и установили, что ее показатели не превышают норму. Анализ проводился сразу по нескольким показателям.

Специалисты Грузии проверили качество воды в акватории Черного моря. По данным исследования, состояние воды находится в пределах допустимой нормы. Такую информацию предоставило Национальное агентство окружающей среды республики.

Сообщается, что соответствующий мониторинг проводится каждый месяц на 12 станциях. Исследования выполняются сразу по нескольким показателям на содержание вредных элементов в воде.

По данным агентства, все лаборатории, в которых проводятся анализы, оснащены передовым и современным оборудованием. Ведомство уточняет, что усовершенствование систем мониторинга происходит регулярно в соответствии с Рамочной директивой ЕС.

Ранее сообщалось, что купальный сезон в Грузии стартовал 10 июня. Одним из самых популярных мест для туристов в республике является Аджария. На ее побережье оборудованы пляжи, где за безопасностью отдыхающих наблюдают спасатели.

В прошлом году популярный грузинский курорт посетили более 4,6 млн человек, что больше на 20% по сравнению с предыдущим годом.