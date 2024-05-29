Вестник Кавказа

Грузия сделает медстраховки обязательными для туристов в 2026 году

Грузия сделает медстраховки обязательными для туристов в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский парламент утвердил решение о введении обязательных медицинских страховок для иностранных туристов в 2026 году. Ранее власти Грузии планировали сделать медстраховки обязательными уже летом 2024 года.

Сегодня парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении изменения в закон "О туризме", медицинская страховка станет обязательной для иностранных гостей с начала 2026 года.

Изначально внедрить нововведение хотели с 1 июня 2024 года, однако затем было решено сдвинуть сроки, чтобы подготовить отрасль и повысить информированность интуристов. Страховой полис при посещении Грузии станет обязательным с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что полис туристы могут оформить заранее в своей стране. В настоящее время полис оформляется добровольно, он может понадобиться на тот случай, если в Грузии иностранцу потребуется медицинская помощь.

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