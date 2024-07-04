Россияне стали реже ездить на отдых в Грузию

С начала года турпоток из России в Грузию оказался ниже 528 тыс человек. Это меньше, чем в первые шесть месяцев прошлого года и меньше, чем турпоток из Турции.

За первое полугодие 2024 года россияне стали вторыми по численности туристами в Грузии, по сравнению с прошлым годом российский турпоток сократился.

Из России в Грузию с начала года было совершено более 527,5 тыс визитов, это почти на 9% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Россияне занимают второе место среди иностранных туристов - больше всего гостей прибыло в Грузию из Турции - 624 тыс человек. На третьем месте оказались визитеры из Армении - 387,7 тыс человек.

Всего за шесть месяцев в Грузию въехало более 3,2 млн иностранцев, с прошлого года турпоток вырос на 5,6%.